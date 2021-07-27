Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 27 Temmuz 2021

Altın fiyatları, bir önceki güne oranla 4 TL düşüş içinde olurken, sarı metal piyasada genel düşüş, bir önceki güne oranla daha sert. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından yapılan “güven” açıklamaları, Delta varyantının küresel etkileri sarı metal piyasalarda “olumsuz” olarak görülüyor. Kapalı Çarşı’da son durum nasıl?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 490 TL, satış 494 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 504 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 27 Temmuz 2021 Salı günü 4.940 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 800 TL, satış 817 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 828 TL. 11 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.297 TL, satış 3.330 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.376 TL. 46 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.602 TL, satış 1.635 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.657 TL. 22 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.237 TL, satış 3.270 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.314 TL. 44 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.229 TL, satış 3.261 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.307 TL. 46 TL düşüş gerçekleşti.

Altın yorumları 27 Temmuz 2021

Ekonomi uzmanlarının 27 Temmuz 2021 altın yorumları: Sarı metal piyasayı bu hafta etkileyen 3 faktör var: FED tarafından yapılacak olan “faiz” açıklaması, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın bu hafta yapacağı açıklama ve Delta Varyantı. Delta varyantından ötürü altın piyasası, olumsuz olarak etkilenmeye devam ediyor. Haftaya düşüşle başlayan sarı metal piyasa, salı günü düşüş eğiliminde olurken, koronavirüsle mücadele bazında sarı metal piyasalarda “negatif” durum kendini gösteriyor.

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