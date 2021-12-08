Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 8 Aralık 2021

Altının ons fiyatı, 8 Aralık 2021 Çarşamba günü 1.788 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 780 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.254 TL.

Gram altın, dolar/TL’deki yükselişle geçen hafta 791 TL’ye ulaşarak rekor tazeledikten sonra hafif bir çekilme yaşasa da haftanın kalanında yükseliş eğilimi içerisindeydi. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, pazartesi günü dolar/TL’deki yükselişle rekor tazeleyerek 795 TL’yi gördükten sonra gerileyerek 778 TL civarında bulunuyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 773 TL, satış 780 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 761 TL. 19 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 8 Aralık 2021 Çarşamba günü 7. 818 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.263 TL, satış 1.289 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.258 TL. 31 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.201 TL, satış 5.254 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.127 TL. 127 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.527 TL, satış 2.579 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.517 TL. 62 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.106 TL, satış 5.159 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.034 TL. 125 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.097 TL, satış 5.154 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.022 TL. 132 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 8 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 8 Aralık 2021 altın yorumları: Gram Altın’da dün hafif gevşeme eğilimi görülürken, %1.24 oranında değer kaybı ile 779.52 TL seviyesinden kapanış gerçekleşti. Son günlerde yükseliş hareketi ivme kaybederken Gram/Altın’da teknik göstergelerde de hafif bozulmalar yaşanıyor. Ancak şimdilik net bir güç kaybı görülmüyor.

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1789,25$ seviyesinden işlem görüyor. Dünkü haber akışı ile birlikte ons altında kısmi bir yükseliş görülse de genel zayıf seyrin sürdüğü ve dünkü haber akışının kalıcı bir etki yaratmakta yetersiz olduğunu görüyoruz. Ons altında Kasım ortasından bu yana bir süredir yükselişlerin sınırlı kaldığı ve son iki haftadır da 1800$ üzerinde bir günlük kapanış oluşmadığını görüyoruz.

Fiyatların 1800$ seviyesi üzerinde tutunmakta başarısız olmaya devam etmesi durumunda kısa vadede satıcılı seyrin korunması beklenebilir. Düşüş eğiliminin sürmesi durumunda aşağıda 1763$, 1750$ ve 1735$ seviyeleri kısa vadeli destek konumunda. Yukarıda ise 1787,41$ ve 1800$ seviyeleri kısa vadeli ilk direnç noktalarımız. Yeniden 1800$ üzerinin test edilmesi halinde ise 1808$ ve 1815$ dirençleri ön plana çıkabilir.

Bugün yurt dışında ABD‘den gelecek olan Ekim Ayı JOLTS Açık İş Sayısı verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde’ın ve diğer ECB üyelerinin konuşmaları takip edilecek.