Altın fiyatları cep yakıyor! Çeyrek altın fiyatı yüzde 32 arttı!

Altın fiyatları yeni yıl öncesinde da yatırımcılar ve hediye olarak almak isteyen tarafından araştırılıyor. Özelikle altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK

İstanbul Kapalıçarşı’da 288,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 289,50 liradan, bin 907 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 928 liradan, 264 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 268 liradan, bin 863 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 883 liradan, 932 liradan alınan Yarım Ziynet 942 liradan ve 466 liradan alınan Çeyrek Ziynet 471 liradan satıldı.

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ALTIN FİYATLARI UÇTU

Bu yıl yatırımcısını sevindiren araçlardan biri altın oldu. Sene başı, 1 Ocak 2019’da 355 lira olan çeyrek altın 470 lira seviyelerine çıkarken, en çok tercih edilen altın türlerinden biri olan gram altın sene başı 217 iken senenin sonunda 288 lira civarını gördü. Yarım altın ise sene başı 711 lira idi şu anda ise 942 lira civarında satılıyor.