Altın fiyatları düşüyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Gündeme göre hareket yönünü değiştiren altının gram fiyatı 293 TL dolaylarında seyrediyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Altın fiyatı, ABD-İran krizi endişeleriyle 1,600 doları gördükten sonra, yatırımcıların hisse senetlerine dönmesiyle düştü. İşte altın fiyatlarında son durum…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

GRAM ALTIN

293 Lira

ÇEYREK ALTIN

478 Lira

YARIM ALTIN

955 Lira

CUMHURİYET ALTINI

Bin 955 Lira

TAM ALTIN

Bin 910 Lira

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EMTİA PİYASASINDA SON DURUM

ABD ve İran gerilimlerinin hafiflemesine paralel olarak yatırımcıların güvenli liman arayışlarının da azalmasıyla altın fiyatları karışık seyretti.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 1.30 düşüşle 17.93 dolardan,

– altın, yüzde 0.64 düşüşle 1,550.20 dolardan,

– bakır, yüzde 0.28 düşüşle 2.804 dolardan,

– platin, yüzde 0.03 artışla 964.10 dolardan ve

– paladyum yüzde 1.22 artışla 2,086.66 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 293 liraya, çeyrek altın 479 liraya, Cumhuriyet altını da 1.981 liraya geriledi.

Petrol fiyatları da, Orta Doğu´daki gerilimlerin azalmasına paralel olarak tedarik endişelerinin yatışmasıyla düştü.

Türkiye´de de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.38 düşüşle 65.19 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.44 düşüşle 59.35 dolardan işlem görüyor.