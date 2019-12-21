Altın fiyatları el yakıyor! Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın: 460 Lira

Yarım Altın: 920 Lira

Gram Altın: 282 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: Bin 883 Lira

Tam Altın: Bin 839 Lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM NE?

Altın fiyatları, ABD-Çin ticari uzlaşması sonrası riskli varlıklara yönelik talebin azalmasıyla düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.59 artışla 17.225 dolardan,

– altın, yüzde 0.07 düşüşle 1,483.30 dolardan,

– bakır, yüzde 0.64 düşüşle 2.8085 dolardan,

– platin, yüzde 0.25 artışla 937.80 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.26 artışla 1,905.90 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 282 liraya, çeyrek altın 461 liraya, Cumhuriyet altını da 1,908 liraya geriledi.

ABD-Çin ticari gerilimlerinin iş güveni ve küresel ekonomik büyüme görünümünü hafifletmesiyle yükseldikten sonra geriledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.29 düşüşle 66.35 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.60 düşüşle 60.81 dolardan işlem görüyor.