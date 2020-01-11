Altın fiyatları el yakıyor! Gram altın 293 Lira! Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarında hareketlilikler devam ediyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Altın fiyatları merak edenler için haberimizin içerisinde yer alıyor…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 482 Lira

Yarım altın: 953 Lira

Gram altın: 293 Lira

Cumhuriyet altını: Bin 952 Lira

Tam altın: Bin 907 Lira

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EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol’un küresel petrol talebi yıl boyunca zayıf kalacağı öngörüsünün ardından petrol fiyatlarındaki düşüş devam etti.

Küresel petrol arzının da iyi bir düzeyde olduğunu ve günde 1 milyon varilden fazlaya işaret ettiğinin altını çizen Birol, IEA´nın 2020´de petrol talebinin günlük bir milyon varilin hafif üzerinde olmasını beklediğini söylerken, büyüme rakamlarının ise önceki beklentilere göre düşük olduğunu belirtti. Birol ayrıca, petrol üreticilerinin tedarik istikrarını korumak için piyasalara günlük bir milyon varil fazla sağladıklarını ekledi.

Türkiye´de de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.29 düşüşle 65.18 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.55 düşüşle 59.23 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu gerilimlerinin azalmasıyla altın fiyatları karışık seyrediyor.

Değerli metallerde;

– gümüş, yüzde 0.44 artışla 18.005 dolardan,

– altın, yüzde 0.02 düşüşle 1,553.90 dolardan,

– bakır, yüzde 0.02 düşüşle 2.8015 dolardan,

– platin, yüzde 0.59 artışla 977.70 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.54 artışla 2,071.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 293 liraya, çeyrek altın 479 liraya, Cumhuriyet altını da 1.983 liraya yükseldi.