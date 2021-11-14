Altın fiyatları fırladı, düğün takılarının yanına yanaşılamıyor

Türk Lirası’ndaki değer kaybı ile birlikte altın fiyatlarının da fırlaması nedeniyle bugünlerde kuyumculara altın almaktan daha çok bozdurmaya gelenlerin sayısının daha fazla olduğu görülüyor. Düğünlerde takılan setler ise 320 bin TL’ye kadar çıktı.

Altının gram fiyatı 600’e yükselince düğünlerde takılan 2 hazır bilezik, bir gerdan, yüzük ve küpelerden oluşan coğrafi işaretli Trabzon hasır setinin fiyatı da 320 bin TL’ye kadar çıktı.

Son günlerde doların fiyatının 10 liraya ulaşmasının yanı sıra ons altın fiyatının da dolara eşlik etmesi ile birlikte altının gram fiyatında 600 TL görüldü. Bu durum düğün yapacak olan vatandaşları kara kara düşündürürken, kuyumculara altın almaktan daha çok bugünlerde bozdurmaya gelenlerin sayısının daha fazla olduğu görülüyor.

‘BİZ DE BEKLEMİYORDUK’

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Kuyumcular Odası Başkanı Ali Yazıcı, hem dolar hem de ons altının ikisi birlikte yükselmesi ile TL bazında altının gram fiyatının 600’e dayandığını söyledi.

“Biz de bu rakamları bekliyorduk ama Mart-Nisan ayları gibi olan beklentimiz çok hızlı gelişti” diyen Yazıcı, altın fiyatlarının yükselmesi ile vatandaşın coğrafi işaretli Trabzon hazır bileziği ve setini alım gücünün oldukça zayıfladığını belirtti.

KUYUMCULARDA ALTIN VE TAKI FİYATLARI NE KADAR?

Bu ürünlerin artık kadınların bilekleri, boyunlarından daha çok artık bu gidişle sadece vitrinleri süsleyeceğini ifade eden Yazıcı şöyle konuştu:

“Altın fiyatlarının son dönemde yükselmesi nedeniyle Trabzon hasır bileziğini 8 ve 14 ayar ürünler şeklinde daha çok yapıyorduk. 2 hazır bilezik, bir gerdan ve küpelerden oluşan hasır setinin fiyatı daha düne kadar 50 bin TL’den başlarken 250 bin TL seviyesine kadar çıkabiliyordu.

Altının gram fiyatının 600 TL’ye yükselmesi ile bugün bu 50 bin liradan başlayanlar artık 65-70 bin liradan başlar hale geldi. Bunun da anlamı yüzde 30-35 civarında altına zam gelmesinde yüzde 40’lara varan fiyatları yükseldi.

Orta seviyede bir hasır bileziğin fiyatı şuan 80-100 bin TL civarında. Geçmişte 250 bin liralık 21 çift sıra, hasır set , yüzükleri ve küpelerin fiyatı ise bugünlerde 320 bin liraya kadar çıkmış durumda. Trabzon’da düğün yapıyorsan hasır bileziksiz düğün olmaz, hasır bileziksiz gelin olmaz. Vatandaş bir şekilde borçlanarak hasır bileziği almaya çalışıyor.” (İHA)

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