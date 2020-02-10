Altın fiyatları ne durumda? 10 Şubat Pazartesi çeyrek ve gram altın fiyatları…

Güvenli liman altında fiyatların son durumu her gün merak konusu oluyor. Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor. Özellikle küresel piyasalarda Çin’deki salgının etkilediği altın fiyatları haberimizde…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 494,64 Lira

Yarım altın: 989,28 Lira

Gram altın: 302,32 Lira

Cumhuriyet altını: 2.027,00 Lira

ALTIN GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

İstanbul Kapalıçarşı’da 302,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 302,40 liradan, bin 992 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 13 liradan, 276 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 280 liradan, bin 946 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 966 liradan, 973 liradan alınan Yarım Ziynet 983 liradan ve 487 liradan alınan Çeyrek Ziynet 492 liradan satıldı.