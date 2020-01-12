Altın fiyatları ne durumda? 12 Ocak gram ve çeyrek altın fiyatları…

Altın fiyatları hafta sonu da yatırımcıların gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 294,89 lira oldu, yarım altın ise 958 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları son durum ne? İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 479,63 Lira

Yarım altın: 958,93 Lira

Gram altın: 294,89 Lira

Cumhuriyet altını: 1.973,00 Lira

EMTİA PİYASALARI HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Küresel petrol arzının da iyi bir düzeyde olduğunu ve günde 1 milyon varilden fazlaya işaret ettiğinin altını çizen Birol, IEA´nın 2020´de petrol talebinin günlük bir milyon varilin hafif üzerinde olmasını beklediğini söylerken, büyüme rakamlarının ise önceki beklentilere göre düşük olduğunu belirtti. Birol ayrıca, petrol üreticilerinin tedarik istikrarını korumak için piyasalara günlük bir milyon varil fazla sağladıklarını ekledi.

Türkiye´de de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.29 düşüşle 65.18 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.55 düşüşle 59.23 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu gerilimlerinin azalmasıyla altın fiyatları karışık seyrediyor.

Değerli metallerde;

– gümüş, yüzde 0.44 artışla 18.005 dolardan,

– altın, yüzde 0.02 düşüşle 1,553.90 dolardan,

– bakır, yüzde 0.02 düşüşle 2.8015 dolardan,

– platin, yüzde 0.59 artışla 977.70 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.54 artışla 2,071.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 293 liraya, çeyrek altın 479 liraya, Cumhuriyet altını da 1.983 liraya yükseldi.