Altın fiyatları ne durumda? 14 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum…

Altın fiyatları ne durumda sorusu her gün olduğu gibi bugün de ekonomi gündeminin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Dönem dönem dövizle birlikte yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altın fiyatlarında bu hafta neler yaşandı? Çin’deki virüsün küresel piyasalarda dalgalanmalara sebep olduğu altın fiyatlarında son durum ne? İşte en güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 501,31 Lira

Yarım altın: 1.002,63 Lira

Gram altın: 306,05 Lira

Cumhuriyet altını: 2.060,00 Lira

DÜNYA PİYASALARINDA SON DURUM

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.27 düşüşle 55.64 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.02 artışla 51.18 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 1.10 artışla 17.69 dolardan,

– altın, yüzde 0.40 artışla 1,577.90 dolardan,

– bakır, yüzde 0.65 artışla 2.617 dolardan,

– platin, yüzde 0.35 artışla 970.70 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.05 düşüşle 2,321.30 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 306 liraya, çeyrek altın 501 liraya, Cumhuriyet altını da 2,074 liraya yükseldi.