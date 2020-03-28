Altın fiyatları ne durumda? 28 Mart gram ve çeyrek altın fiyatları…

Dünyada ve ülkemizde yaşanan güncel olaylarla birlikte altın fiyatları da değişirken özellikle çeyrek altın ve yarım altın fiyatları araştırılıyor. Altın fiyatları, corona virüsünü kontrol altına alma çalışmaları ardından dar aralıkta hareket ederken, altının gram satış fiyatı 338,43 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI 28 MART

Çeyrek Altın: 521,42 Lira

Gram Altın: 334 Liira

Yarım Altın: Bin 42 Lira

Cumhuriyet Altın: 2 bin 142 Lira

NALBANTLI: ÇOK SIK RASTLANMAYAN HAREKETLER

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı da konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

altının vadeli ve spot piyasasında, çok sık rastlanmayan hareketler görüldüğünü söyleyen Nalbantlı, “Spot piyasada alış ve satış arasındaki makas 10 dolara kadar çıkarken, vadeli piyasadaki fiyat spotun 30 ile 70 dolar üzerindeydi. Fiziki transferin ortadan kalkması ile oluşan bu hareket ile spot piyasada ons altın 1.630 seviyesine kadar yükseldi.” dedi.

“GRAMDA 355-360 BEKLİYORUM”

Gram altının ise 340 TL’yi gördüğünü söyleyen Nalbantlı, “Bu kadar sert harekette teknik olarak bir şey söylemek zor. Ama genel olarak gramda 305-310 bölgesi geri çekilmelerde alım için uygun. Yukarı 355-360 bekliyorum. Ons tarafında ise 1.450 dolar bölgesi kuvvetli destek gibi duruyor. Yukarıda 1.740 ve 1.790 görülebilir.” açıklamasında bulundu.