Altın fiyatları ne durumda? Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son gelişmeler…

Çin’den gelen piyasalara müdahale hamlesi altın fiyatlarında düşüşe sebep oldu. Güvenli liman altında fiyatların son durumu her gün merak konusu oluyor. Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor. Özellikle küresel piyasalarda Çin’deki salgının etkilediği altın fiyatları haberimizde…

ALTIN FİYATLARI 5 ŞUBAT

Gram altın: 299,58 Lira

Çeyrek altın: 490,91 Lira

Yarım altın: 981,82 Lira

Cumhuriyet altını: 2.017,00 Lira

ÇİN’DEKİ GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR

Açık piyasa operasyonları ile piyasalara son iki günde 1.7 trilyon yuan llikidite sağlayan Çin Merkez Bankası, bu likidite desteğinin finansal piyasa beklentilerinde istikrarı sağlamak ve piyasa güvenini yeniden tesis etmek konusundaki kararlılığının somut göstergesi olduğunu vurguladı. Bankanın açıklamasında, beklenenden daha fazla likidite sağlamasının para piyasası ve tahvil getirilerini aşağı iteceğini, küçük, mikro işletmeler için finansman maliyetlerini azaltacağını ve bunlar üzerindeki finansal baskıyı hafifleteceği belirtildi.