Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 15 Kasım 2021

Altının ons fiyatı, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü 1.859 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 598 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 4.027 TL
Temkinli davranan yatırımcılar merkez bankalarının yükselen enflasyona daha agresif bir tavır gösterip göstermeyeceğini değerlendirirken, altın fiyatları Cuma günkü seansta gördüğü beş aylık zirveden geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.3 düşerek 1,858.73 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri %0.5 düşerek 1,859.20 dolara indi.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 592 TL, satış 598 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 567 TL. 31TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü 6.005 TL’den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 967 TL, satış 987 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 938 TL. 49 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.987 TL, satış 4.027 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.822 TL. 205 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.935 TL, satış 1.975 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.876 TL. 99 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.911 TL, satış 3.950 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.752 TL. 198 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.902 TL, satış 3.942 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.744 TL. 198 TL yükseliş gerçekleşti.