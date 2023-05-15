Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 15 Mayıs 2023

Altın fiyatları ABD’de borç tavanının yükseltilmesi konusundaki açmazın ve ekonomide yavaşlamaya dair endişelerin bazı işlemcilerin güvenli liman olarak görülen altına yönelmesiyle yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.29 yükselerek 2,017.53 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri 2,019.10 dolarda yatay seyretti.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.265 TL, satış 1.275 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.267 TL. 8 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü 12.750 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.066 TL, satış 2.108 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.094 TL. 14 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 8.505, satış 8.591 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 8.535. 56 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.132 TL, satış 4.216 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.189 TL. 27 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 8.350 TL, satış 8.434 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 8.379 TL. 55 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 8.331, satış 8.415 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 8.361 TL. 54 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 15 MAYIS 2023

Ekonomi uzmanlarının 15 Mayıs 2023 altın yorumları: Gram Altın’da Cuma günü %0.04 oranında değer kaybı ile 1266.49 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Orta vadeli alçalan trendin kırıldığını gördüğümüz Gram Altın’da bugün itibariyle trend direncinin test edildiğini görüyoruz. 22 günlük ortalamasını test eden ve üzerinde kapanış gerçekleştiren Gram Altın’ın kısa vadeli teknik göstergelerinde toparlanma eğilimi gözlemlesek de ancak net bir dönüşten söz edemiyoruz. Kritik seviye olarak takip ettiğimiz 1257 seviyesini kısa vadeli hareketlerde ilk destek olarak izleyeceğiz. Bu seviyenin altına inilmesi baskıyı artırabilir. Alt destekler olarak 1234 ve 1203 seviyeleri verilebilir.