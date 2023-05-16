Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 16 Mayıs 2023

Altın fiyatları, ABD’de faizlerin yüksek seyrini koruyacağına işaret eden Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından hafif gerilese de ABD borç tavanına yönelik müzakerelerde sonuç alınmaması ülkenin temerrüt riskini canlı tutarak kayıpları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.25 gerileyerek 2,016.08 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.262 TL, satış 1.273 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.277 TL. 4 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 16 Mayıs 2023 Salı günü 12.730 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.062 TL, satış 2.104 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.110 TL. 6 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 8.487, satış 8.572 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 8.599 TL. 27 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.113 TL, satış 4.207 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.221 TL. 14 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 8.331 TL, satış 8.415 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 8.442 TL. 27 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 8.312, satış 8.396 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 8.423 TL. 27 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 16 MAYIS 2023

Ekonomi uzmanlarının 16 Mayıs 2023 altın yorumları: Teknik olarak 1280TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde yükseliş hareketlerinde 1285TL ve 1290TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Olası geri çekilmelerde ise 1275TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1270TL ve 1265TL destek bölgeleri takip edilecek.