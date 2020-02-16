Altın fiyatları ne kadar oldu? Tırmanıyor! İşte gram ve çeyrek altın fiyatları…

Güvenli liman altında fiyatların son durumu her gün merak konusu oluyor. Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor. Son günlerde yüksek seyreden çeyrek ve gram altın fiyatları yatırımcının dikkatini çekiyor.

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 502,33 Lira

Yarım altın: 1.004,82 Lira

Gram altın: 308,13 Lira

Cumhuriyet altını: 2.067,00 Lira

“DÜĞÜN ZAMANI İNSANLAR KARA KARA DÜŞÜNÜYOR”

Çanakkale’de yaşayan 50 yaşındaki emekli Metin Andaç, yükselen altın fiyatlarının vatandaşı olumsuz etkilediğine dikkat çekerken, şöyle konuştu:

“Altın fiyatlarının aşını yükselmesi dolayısıyla insanlar gerçekten artık düğün zamanı geldiğinde, yaz sezonunda kara kara düşünmeye başladılar. Eskiden düğüne gitmeden önce, bir gün önce küçük altın alır, gideriz, takarız, vazifemizi yaparız diye konuşuluyordu. Fakat şimdi artık düğün zamanında geldiğinde insanlar kara kara düşünüyor. Fiyatların aşırı artmasından dolayı gram altın çıktı piyasaya. İnsanlar bunu almakta bile zorlanıyorlar. Bütçelerini çok etkiyor. Bu fiyat artışından dolayı insanlar negatif etkileniyor.”