Altın fiyatları neden yükseliyor? Altında yaşanan yükseliş devam eder mi?

Küresel riskler arttığında yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son yaşanan ABD-İran gerilimine bağlı olarak sert yükseldi.

2019 yılında Çin ile ABD arasında başlayan ticaret savaşları nedeniyle yükselişe geçen ve daha sonra merkez bankalarının faiz indirimleri dolayısıyla yükselişini sürdüren altın fiyatları, ABD’nin Irak’ta İran’ın en önemli isimlerinden olan Kasım Süleymani’ye düzenlediği suikast sonrası sert yükseldi. 18 Aralık’ta 1.475 dolar bandında seyreden altının ons fiyatı, ABD ve İran’ın savaşın eşiğine gelmesi sonucu 1.577 doları gördü. 18 günde 100 dolardan fazla yükseldi. Gram altın da 302 TL’yi gördü.

Altında yaşanan yükselişin en önemli sebeplerinden biri yine ABD oldu. 2019 yılında Çin ile başladığı ticaret savaşları sonucu oluşan belirsizlik yatırımcıları yine altına yöneltmiş ve fiyatlar yükselmişti.

Türkiye’de altın denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Mehmet Ali Yıldırımtürk altında yaşanan yükseliş hakkında, sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Yıldırımtürk ABD-İran geriliminin altın fiyatlarında yön belirleyici olacağını söyledi.

“FİZİKİ SAVAŞ ORTAMI VAR”

Yaşanan gelimeler sonrası ekonomi ve ticaret savaşı ortamının fiziki bir savaş ortamına dönüştüğünü belirten Yıldırımtürk, “İran kendisine yapılan bu saldırının karşılığını verecektir. Ancak bunu hemen mi yapar yoksa bekler mi bilemiyoruz. Tabi aracı devletler tarafında bu işin sakinleşmesi sağlanacaktır. Gram altın güne hızlı bir başlangıç yaptı. Artık ekonomik görünümden ziyade jeopolitik görünümler ön planda. Bu saatten sonra gidişatı yaşanan gelişmeler belirleyecek. Öncesinde Brexit, faiz indirimleri etkili oluyordu ancak artık bunlar geri planda kaldı.” dedi.

“ONS 1.600 DOLAR SEVİYESİNE TIRMANABİLİR”

Bu gelişmeler sonucu herkesin altına dönmesi gibi durumun yaşanmayacağını söyleyen Yıldırımtürk, “Ons fiyatı hemen 1.700, 1.800, 2.000 dolar olacak diye bir şey yok. Belki 1.600 dolar seviyesine tırmanabilir. İzleyip göreceğiz. Tabi burada doların seyri de oldukça önemli.” açıklamasında bulundu.

“GERİLEME BEKLENTİSİ ORTANDAN KALKTI”

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarında 15 Ocak tarihinde bir anlaşma imzalanacağını hatırlatan Yıldırımtürk, “Yatırımcıların ‘görmek istiyoruz’ dediği imza artık atılacak. Biz de 15 Ocak’ta bir gerileme olur diye bekliyorduk. Ancak son yaşanan ABD-İran gerilimi bu beklentiyi ortadan kaldırdı.” dedi.