Altın fiyatları rekora koşuyor! 16 Nisan’da çeyrek ve gram altın kaç lira?

Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 16 NİSAN

Çeyrek altın: 620 Lira

Yarım altın: bin 240 Lira

Gram altın: 382 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 537 Lira

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ALTIN FİYATLARI REKOR SEVİYEDE

Edirne’de de kuyumcular, salgın nedeniyle düğünlerin ertelenmesi ya da iptal edilmesinin altın satışlarınıetkilediğini belirterek, yükselen fiyatlar nedeniyle vatandaşların yastık altındakileri bozdurduğunu söyledi.

Öte yandan, gram altın bugün 378 TL’yi, çeyrek altın ise 619 TL’yi buldu. Korona virüse bağlı olarak yaşanan gelişmeler altının ons fiyatını yükseltirken, iç piyasada da Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının artmasına neden oluyor.

Edirne’de kuyumcu esnafı İlyas Kerimler, yaptığı açıklamada, “Salgın nedeniyle işlerimiz neredeyse yok, durma noktasında. Düğünler ertelendi ileri ki tarihlere. Vatandaş yastık altındaki birikimlerini bozdurarak hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Bundan sonraki süreci yaşayarak göreceğiz” diye konuştu. İHA