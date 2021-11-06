Altın fiyatları son iki ayın zirvesinde

Altın fiyatları, büyük merkez bankalarının bu haftaki faiz oranlarındaki ‘güvercin’ tutumu nedeniyle son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ons altın, dün, ABD istihdamının Ekim ayında beklenenden fazla arttığını gösteren verilerin yol açtığı düşüşten sonra toparlanarak haftayı yüzde 1.47’lik yükselişle 1819 dolar seviyesinden kapattı.

Yükselen enflasyon beklentileri, zayıf dolar ve iyileşen vadeli işlem pozisyonları nedeniyle ekim ayında altın fiyatları yükselişe geçmişti.

Çarşamba günü Amerikan Merkez Bankası FED, enflasyonun “geçici” olacağı ve muhtemelen faiz oranlarında hızlı bir artış gerektirmeyeceği görüşüne bağlı kaldı. Bunun ardından İngiltere Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tutarak piyasaları şaşırttı.

Bu hafta, merkez bankalarının açıklamaları altının kayıplarının tersine dönmesine yardımcı oldu ve altın ağustos sonundan bu yana en iyi haftalık kazancına yöneldi.

Dünyanın en büyük ikinci altın tüketicisi olan Hindistan’da fiziki altın talebinin, alıcıların fiyatlardaki hafif düşüşten yararlanması ve festival sezonunda değerli metali satın alması da fiyatlardaki yükselişte etkili oldu.

Uzmanlar ons altının 1800 doların üzerinde kalıcı olması halinde bir sonraki direnç seviyesinin 1875 dolar olacağını ifade ediyor.

ABC Bullion’un küresel genel müdürü Nicholas Frappell, “Yatırımcı ilgisi hâlâ çoğunlukla hisse senedi piyasalarında ve altın 1.835 doların üzerine çıkana kadar, güçlü ilgi çekmek için yeterli momentuma sahip olmayabilir” dedi.

Kapalıçarşı altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı dün 565,97 lira oldu.

Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 762 liradan, 22 Ayar Bilezik (Gr.) 515,60 liradan, tam altın 3 bin 762 liradan, yarım altın bin 829 liradan ve Çeyrek altın 914 liradan satıldı.

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