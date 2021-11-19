Altın fiyatları TL’deki değer kaybının ve Fed fiyatlamasının etkisinde

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde spot piyasada yüksek enflasyonu ve faiz fiyatlamalarıyla şekillenirken Kapalıçarşı’da Türk Lirası’ndaki değer kaybına paralel olarak yüksek seyrini sürdürüyor.

Sozcu.com.tr

Spot piyasada altın fiyatları yüksek ABD enflasyonu ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı öngörüleriyle şekillenirken Kapalıçarşı’da Türk Lirası’ndaki değer kaybına paralel olarak yüksek seyrini sürdürüyor.

Altın fiyatları enflasyonun kalıcı olacağı endişeleri nedeniyle risklerden korunma yöntemi olarak görülen altının çekiciliğini artırmasıyla yükseldi, ancak faiz artırımlarının öngörülenden daha erken gerçekleştirileceği beklentileri kazanımları sınırladı.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları TCMB’nin faiz kararı sonrasında yaşanan Türk Lirası’ndaki sert değer kaybıyla şekillendi. Dün TL’deki değer kaybının etkisiyle gün ortasında 670 TL’yi görerek tarihi rekorunu kıran gram altın, bugün kapanışa yakın saatlerde 666 TL civarında hareket etti.

Cumhuriyet altını, 4 bin 240 TL alış ve 4 bin 330 TL satış fiyatıyla, çeyrek altın, 1060 TL alış ve 1087 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

SPOT PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Spot piyasada altın fiyatları, ABD enflasyonu ve faiz artırımı beklentileri ile şekillendi. Yüksek enflasyon altın fiyatlarını artırmasına rağmen, Fed’in faiz artırımı beklentilerinin beklenenden önce olabileceğine dair öngörüler fiyatları baskıladı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 artarak 1862 dolara yükseldi. ABD Altın vadeli işlemleri yüzde 0,2 artarak 1864 dolara yükseldi.

ANALİZLER NE DİYOR?

UBS analisti Giovanni Staunovo, “Fed’in gelecek yıl bir noktada faiz artırımı yapacağını açıklaması altın hâlâ çok fazla belirsizlik yaratıyor ancak altının bu ortamda desteklenmesine yardımcı olacak çok fazla enflasyon endişesi var” dedi. Staunovo, enflasyonun daha da yükselmeye devam etme potansiyeli nedeniyle altının ons başına 1900 doların üzerini görebileceğini de sözlerine ekledi.

Analistler ayrıca Jerome Powell’dan daha güvercin olarak kabul edilen Lael Brainard’ın Fed başkanlığına atanması halinde altında daha fazla kazanımın tetiklemesini bekliyor.

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