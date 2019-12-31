Altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürdü! Çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Altın fiyatları merak edenler için haberimizin içerisinde yer alıyor…

ALTIN FİYATLARI 31 ARALIK

İstanbul Kapalıçarşı’da 289 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 289,20 liradan, bin 905 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 926 liradan, 263,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 267,50 liradan, bin 861 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 881 liradan, 931 liradan alınan Yarım Ziynet 941 liradan ve 465 liradan alınan Çeyrek Ziynet 470 liradan satıldı.

ALTIN, YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

2019 yılı içerisinde Dolar, Euro ve faizden daha çok getiri sağlayan altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. ABD-Çin ticaret savaşındaki gelgitler ve Merkez Bankalarının gevşeme adımlarının olduğu bir ortamda güvenli liman alımlarından faydalanan altın yüzde 17 yükseldi. 2019 yılına 217 TL seviyesinde giren gram altın, yılın son günlerinde 282- 286 TL bandında işlem gördü. 2019 yılında yaşanan yurt içi ve yurt dışı gelişmelere bağlı olarak değer kazanan altın fiyatları yatırımcılarına yüzde 30 kazanç sağladı. Medya Takip Merkezi´nin aynı araştırmasına göre, yıl boyunca 302 bin 404 habere yansıyan altın, 2019 yılı içerisinde en yüksek seviyesini 289 TL ile 28 Ağustos tarihinde gördü.