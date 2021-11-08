Altın fiyatları yükselişte

Faizlerin yakın zamanda yükselmeyeceği beklentisinin artması ve ABD istihdam verilerinin beklenenden pozitif gelmesi, altına olan ilgiyi artırdı. Ons altındaki artışa paralel olarak Kapalıçarşı’da gram altın fiyatları da arttı.

Sozcu.com.tr

Altın fiyatları, ABD’de işsizlik verisinin pozitif gelmesiyle ve Çin’de hafta sonu gelen ticaret verilerinin yarattığı olumlu havayla yükseldi.

Spot piyasada ons altının fiyatı 1820 dolara çıktı. Kapalıçarşı’da gram altın Dolar/TL’nin yatay bir seyir izlemesine rağmen küresel altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle rekor fiyata yakın.

ALTIN NEDEN ARTTI?

Altın piyasasındaki yükselişte Fed’in varlık alımlarını azaltmaya başlaması ve ABD istihdam verilerinin pozitif gelmesi rol oynadı. Ons altının yükselmesi nedeniyle gram altında yükseliş sürdü.

Yüksek enflasyona rağmen merkez bankalarının yakın zamanda faiz artırmayacağına dair beklentiler nedeniyle 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizinin yüzde 1,5’in aşağısına inmesi de altına olan ilgiyi artırdı.

GRAM ALTIN REKORA KOŞUYOR

Ons altın güne 1817 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1812 dolar, en yüksek de 1821 dolar seviyesini gördü. Ons altın 1820 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın 566 TL ile 567 TL’lik tarihi zirvesinin hemen altında seyrediyor. Çeyrek altın, 902 alış ve 923 TL satış fiyatıyla işlem görürken Cumhuriyet altını 3 bin 741 alış ve 3 bin 798 satış fiyatıyla işlem görüyor.

İlginizi Çekebilir Merkez 300 puan faiz indirdi, ihtiyaç kredisi faizleri arttı İlginizi Çekebilir Üretici enflasyonunda son 19 yılın rekoru