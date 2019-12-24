Altın fiyatlarında bugün 2019: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (24.12.2019)

İstanbul Kapalıçarşı’da 284,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 285 liradan, bin 877 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 898 liradan, 260 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 264 liradan, bin 834 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 854 liradan, 917 liradan alınan Yarım Ziynet 927 liradan ve 459 liradan alınan Çeyrek Ziynet 464 liradan satıldı.

UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

ABD ile Çin’in birinci faz ticaret anlaşmasını kabul etmesinin piyasalardaki iyimserliği artırmasına karşın Hong Kong’da devam eden gösterilere ilişkin ABD ile Çin tarafının farklı tutum ve açıklamaları risk iştahını dengeleyen bir faktör olarak öne çıkıyor.

Analistler, ABD ve Avrupa’da bugün başlayacak Noel tatili nedeniyle piyasalarda sakin bir seyir izlenmesinin beklendiğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.490 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.510 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini, gram altında ise 285 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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