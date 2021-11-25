Altın fiyatlarında kur ve Fed etkisi

Altın fiyatları Kapalıçarşı’da dolar/TL’deki dalgalanmaların etkisiyle seyrederken ABD’de kasım ayı Fed toplantısının tutanaklarından çıkan faiz yorumları etkili oldu.

Sozcu.com.tr

Altın fiyatları, bugün açıklanan Fed kasım toplantısının tutanakları, tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında çıkması ve dolar/TL’deki dalgalanmaların etkisiyle şekilleniyor.

Hafta başından bu yana dolar/TL kurunda gerçekleşen sert dalgalanmalar altın fiyatlarına da etki etti. Hafta içinde dolar/TL kurunun 13,5’a vurmasının etkisiyle gram altın 770 TL ile tarihi zirvesini görürken, dalgalanmalar nedeniyle dün 680 TL seviyesine kadar çekildi.

700 SEVİYESİNİN ALTINA İNDİ

Sabah saatlerinde dolar/TL’nin 12,2 seviyelerine yaklaşmasıyla tekrar 700 TL’nin üstüne çıkan gram altın, kurdaki çekilmeyle birlikte tekrar 700’ün altına indi.

Kapalıçarşı’da gram altın 690 TL’den işlem gördü. Çeyrek altın 1097 alış, 1127 satış fiyatıyla, Cumhuriyet altını 4 bin 392 alış, 4 bin 496 satış fiyatıyla işlem görüyor.

SPOTTA FED VE İSTİHDAM VERİLERİ ETKİSİ

Altın fiyatları spot piyasada, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün Kasım ayı toplantısının tutanaklarını yayınlamasının ardından hafif yükseldi.

Tutanaklarda enflasyon yüksek olmaya devam ettiği takdirde alımları daha hızlı bir tempoda azaltma fikrine sıcak bakan Fed üyesi sayısının arttığı gözlemlendi. Politikacılar, eğer gerekirse faizleri beklenenden daha çabuk artırmaya istekli olduklarının da sinyalini verdi. Ayrıca ABD işsizlik maaşı başvuruları da beklentilerin altında kalarak 199 bin olarak açıklandı.

Bu bilgilerin ışığında spot piyasada önceki gün 1788 dolardan kapanan ons altın fiyatları, hafif yükselerek 1794 dolardan, altın vadeli işlemleri de en yüksek 1794 dolardan işlem gördü. Sonrasında fiyatlar kısmen geri çekildi.

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