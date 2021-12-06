Altın fiyatlarında omicron ve Fed baskısı sürüyor

Altın, küresel piyasada omicron varyantının yarattığı belirsizlikler ve Fed’in sıkılaştırma beklentilerinin etkisiyle fiyatlanırken Kapalıçarşı’da döviz kurlarındaki düşüşe paralel olarak yüksek seyrini sürdürüyor.

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Kapalıçarşı’da ise dolar/TL’deki yüksek seyir nedeniyle altın fiyatları da yüksek seviyeyi koruyor.

Gram altın, dolar/TL’deki yükselişle geçtiğimiz hafta 791 TL’ye ulaşarak zirve fiyatını gördükten sonra sonra kısmi bir geri çekilme yaşasa da haftanın kalanında rekor seviyenin hemen altında işlemini sürdürdü. Gram altın, Kapalıçarşı’da 789 TL civarında işlem gördü.

Cumhuriyet altını 5 bin 20 TL alış ve 5 bin 127 TL satış fiyatıyla, çeyrek altın ise 1255 TL alış ve 1287 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

OMİCRON VE FED ETKİSİ SÜRÜYOR

Enflasyonun küresel çapta artması politika yapıcıları harekete geçirirken ‘Fed’in geçici enflasyon’ tezini terk ederek faiz artırımını öne alacağı sinyali altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılarken Omicron varyantının yarattığı belirsizlik ise ters yönlü baskı uyguluyor. Ayrıca Avrupa’da corona virüsü vakalarının yükselmesi ve pek çok ülkenin kısıtlamalara başlaması da ekonomiye dair endişeleri artırıyor.

SPOT PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Yine Omicron varyantının yarattığı belirsizlikler nedeniyle küresel piyasalar kararsız tutum sergiliyor.

Spot piyasada ons altın ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasındaki kazançlarının bir kısmını geri vererek yeni haftaya yatay bir seyirle başladı.

Geçtiğimiz hafta 1780 doların üzerine tırmanan Ons altın yeni haftaya yatay bir seyirle başlayarak 1783 dolar civarında işlem görmeye devam etti. Altın vadeli işlemleri ise 1784 TL’den işlem gördü.

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