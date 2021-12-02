Altın fiyatlarında Powell etkisi

Altın fiyatları, spot piyasada Fed Başkanı Jerome Powell’ın varlık alımı azaltımı ve enflasyon ile ilgili yorumlarıyla baskı altında kalırken Kapalıçarşı’da döviz kurlarındaki seyir nedeniyle yüksek fiyatlarda işlem görüyor.

Sozcu.com.tr

Altın fiyatları spot piyasada Powell’ın geçici enflasyon tezini askıya almasına paralel olarak gerilerken iç piyasada Türk lirasındaki değer kaybına paralel olarak yüksek seviyesini sürdürüyor.

Dün dolar/TL’deki sert hareketlilikle 790 TL seviyesini gören ve rekor tazeleyen gram altın, Merkez Bankası’nın kurlara müdahalesi ile birlikte geri çekildi. Ancak altın fiyatları, Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifa ederek yerine Nureddin Nebati’nin atanması haberi ile artan döviz kurlarına paralel olarak yükselmeye devam etti.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Gram altın fiyatları, bugün ilk işlem saatlerine 769 lira seviyesinden başladı. Gün içerisinde 773 ve 753,72 aralığında fiyatlanan gram altın son son olarak 770 seviyesinin altından işlem gördü.

Kapalıçarşı’da çeyrek altın 1223 TL alış ve 1248 TL satış fiyatıyla, Cumhuriyet altını ise 4 bin 895 TL alış ve 4 bin 970 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

SPOT PİYASADA POWELL ETKİSİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın önceki gün Senato’da yaptığı açıklamada, geçici enflasyon tezini rafa kaldırılabileceği ve tahvil alım azaltımı sürecini birkaç ay erken bitirmeyi değerlendirebileceklerini söylemesi üzerine dün spot piyasada altın fiyatları geri çekildi.

, New York Ticaret Borsası’nda yüzde 0,26 düşerek onsu 1770 dolardan işlem gördü. Ons altın da 1771 dolar seviyesinden işlem görmeye devam etti.

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