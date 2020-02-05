Altın fiyatlarında son durum! 5 Şubat çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları hareketli seyrini sürdürürken akşam saatlerinde düşüş yaşandığı görüldü. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın fiyatı 300 liranın altına indi. Bir süredir 490 lira seviyelerinde seyreden Çeyrek altın fiyatı ise bugün 487 liradan satıldı. İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları ve piyasalardan son haberler.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 299,40 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 299,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 299,40 liradan, bin 972 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 993 liradan, 273 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 277 liradan, bin 927 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 947 liradan, 964 liradan alınan Yarım Ziynet 974 liradan ve 482 liradan alınan Çeyrek Ziynet 487 liradan satılıyor.

EMTİA PİYASALARI – ALTIN TOPARLANDI, PETROL YÜKSELDİ

Çin Merkez Bankası’nın ekonomiye destek için piyasaya likidite vermesi üzerine sert düşen altın fiyatları da, hafif toparlanırken, petrol fiyatları da yeni üretim kısıntısı haberleriyle yükseldi. Açık piyasa operasyonları ile piyasalara son iki günde 1.7 trilyon yuan llikidite sağlayan Çin Merkez Bankası, bu likidite desteğinin finansal piyasa beklentilerinde istikrarı sağlamak ve piyasa güvenini yeniden tesis etmek konusundaki kararlılığının somut göstergesi olduğunu vurguladı. Bankanın açıklamasında, beklenenden daha fazla likidite sağlamasının para piyasası ve tahvil getirilerini aşağı iteceğini, küçük, mikro işletmeler için finansman maliyetlerini azaltacağını ve bunlar üzerindeki finansal baskıyı hafifleteceği belirtildi.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve üye olmayan diğer petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu “OPEC+ Grubu”nun coronavirüsten kaynaklanan talep düşüşüne karşı daha fazla üretim kesintisi yapacaklarına ilişkin haberler sonrası yükseldi.

Viyana’da düzenlenen toplantının ilk gününde Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Wang Qun’u dinleyen OPEC+ Grubu Ortak Teknik Komitesi’nin üyeleri, coronvavirüs salgını karşısında nasıl bir tutum izlenebileceğini görüştü.

Buna göre, Suudi Arabistan ve Rusya’nın, mevcut petrol üretim kısıntısının sınırlarının daha da genişletilmesi konusunda uzlaşmaları durumunda, OPEC+ Grubu’nun Mart ayı için planlanan toplantının erkene alınmasını önerecek.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.95 artışla 54.47 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.83 artışla 50.02 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.62 artışla 17.67dolardan,

– altın, yüzde 0.48 artışla 1,563.10 dolardan,

– bakır, yüzde 1.10 artışla 2.57dolardan,

– platin, yüzde 0.20 artışla 968.00 dolardan ve

– paladyum yüzde 1.34 artışla 2,367.00 dolardan işlem görüyor.

DHA-İHA