Altın fiyatlarında son durum… Çeyrek ve gram altın 17 Mart’ta ne kadar oldu?

Corona virüsü salgını nedeniyle riskli varlıklardan kaçan yatırımcıların “güvenli liman” olarak gördüğü altında da fiyat düşüşü yaşanıyor. İşte düne göre düşen altın fiyatlarında son durum…

ALTIN FİYATLARI 17 MART

Çeyrek altın: 503,79 Lira

Yarım altın: 1.006,38 Lira

Gram altın: 309,73 Lira

Cumhuriyet altını: 2.068,00 Lira

“ALTIN SAVAŞ ÖNCESİ YÜKSELİR, SAVAŞTA DÜŞER

Sozcu.com.tr’ye konuşan İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Deneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, tüm dünyada corona virüsünün ekonomik faaliyete ve finansal piyasalara olumsuz etkisiyle birlikte nakit ihtiyacının arttığını, bu nedenle de nakit ihtiyacını karşılamak için yapılan altın satışlarının fiyat düşüşünde etkili olduğunu söyledi.

“Savaş öncesinde artan altın fiyatları, savaş başlayınca düşer, çünkü savaş zamanı eldeki birikimlerle harcama yapılır” diyen Yıldırımtürk, şu an yaşananın da bir tür biyolojik savaş olduğunu dile getirdi.