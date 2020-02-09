Altın fiyatlarında son durum ne? 9 Şubat çeyrek ve gram altın kaç lira?

Birikimlerini altın olarak büyütmek isteyen yatırımcıların yanı sıra takı olarak altın almak isteyenler de ”altın ne kadar” sorusunun yanıtını araştırıyor. Altının gram fiyatı 302 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 492 Lira

Yarım altın: 983 Lira

Gram altın: 302,40 Lira

Cumhuriyet altını: Bin 979 Lira

Tam altın: 2 bin 13 lira Lira

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EN ÇOK ALTINI TÜRKİYE ALDI

Altın fiyatları dalgalı görünüm çiziyor. Koronavirüs, ABD-İran gerilimi ve dünyadaki diğer gelişmeler yatırımları etkiliyor. Pazartesi gününde bin 595 dolara seviyesine yükselen altının ons fiyatı bugüne kadar dalgalı bir seyir izleyerek bin 565’e geriledi.

Ons fiyatlarındaki dalgalanmalar iç piyasada da altın fiyatlarını etkiliyor. Pazartesi günü 305 liraya yükselen 24 ayar gram altın, 300 liraya gerilerken, çeyrek altın 493 liradan satılıyor.

Öte yandan geçtiğimiz gün Dünya Altın Konseyi’nin yayımladığı rapora göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 159 tonla geçen yıl dünyada en çok altın alan merkez bankası oldu. Türkiye’yi 158 tonla Rusya Merkez Bankası takip etti. Merkez bankaları yıl genelinde 650 ton net alım gerçekleştirdi.