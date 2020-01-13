Altın fiyatlarında son durum nedir? Anlık altın fiyatları 13 Ocak

Piyasalardaki son duruma bakıldığında altın fiyatlarının yatay bir seyir izlediği görülüyor. Özellikle ABD ile Çin arasında bu hafta imzalanması planlanan ticaret anlaşmasının da ülkemizde altın fiyatlarına anlık olarak etki etmesi söz konusu. Bir çok kişinin yakından takip ettiği yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarını anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Ekonomiden son dakika gelişmeleri ve en güncel altın fiyatlarını haberin detaylarından bulabilirsiniz. İşte 13 Ocak altın piyasasındaki son durum ve fiyat bilgileri.

ÇEYREK ALTIN 478 LİRAYI GÖRDÜ

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 293,60 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 293,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 293,60 liradan, bin 934 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 955 liradan, 267,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 271,50 liradan, bin 890 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 910 liradan, 945 liradan alınan Yarım Ziynet 955 liradan ve 473 liradan alınan Çeyrek Ziynet 478 liradan satıldı.



GÖZLER ABD-ÇİN ARASINDAKİ ANLAŞMADA

ABD ile Çin arasında bu hafta imzalanması beklenen anlaşma öncesinde düşen altın fiyatları, yatay hareket ediyor. Çin Ticaret Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, 15 Ocak´ta ABD ile imzalanacak olan ticaret anlaşması için Çin delegasyonunun gelecek hafta Washington´a gideceğini duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre, Washington yetkililerinin daveti üzerine Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ticaret anlaşmasının imzalanması için Washington´a gidecek olan delegasyona öncülük edecek.

Beyaz Saray’dan Cuma günü yapılan açıklamada da, anlaşmanın birinci aşamasının 15 Ocak’ta imzalanacağı, bu konuda düzenlenecek törene 200 kişinin davet edildiği duyurulmuştu.

Petrol fiyatları da, ABD-İran gerginliğinin azalmasıyla sabit duruma geldi. Sektör dünyanın en fazla petrol tedarikçisi olan ABD ve Çin´in Çarşamba günü imzalayacağı ticaret anlaşmasının ilk aşamasını bekliyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.14 düşüşle 64.94 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.29 düşüşle 58.87 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.30 düşüşle 18.05 dolardan,

– altın, yüzde 0.30 düşüşle 1,555.30 dolardan,

– bakır, yüzde 0.57 artışla 2.82 dolardan,

– platin, yüzde 0.27 düşüşle 983.30 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.37 artışla 2,080.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 293 liraya, çeyrek altın 480 liraya, Cumhuriyet altını da 1,985 liraya geriledi.

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DHA-İHA