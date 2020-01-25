Altın fiyatlarında son durum nedir? Depremin ardından çeyrek ve gram altında güncel rakamlar…

Altın fiyatları ne kadar? sorusu bugün de ekonomi gündeminin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Dönem dönem dövizle birlikte yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altın fiyatlarında bu hafta neler yaşandı? İşte en güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları…

25 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 297,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 297,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 297,90 liradan, bin 962 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 983 liradan, 271,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 275,50 liradan, bin 917 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 937 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

959 liradan alınan Yarım Ziynet 969 liradan ve 480 liradan alınan Çeyrek Ziynet 485 liradan satılıyor.