Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu

77’inci Altın Küre Sinema ve Televizyon Ödülleri, Los Angeles’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İngiliz yönetmen Sam Mendes’in Birinci Dünya Savaşı’nı konu alan son filmi 1917 en iyi dram kategorisinde ödülü kucaklarken Quentin Tarantino’nun 1960’lı yılların sonunda Los Angeles’ı ve dönemin sinema sektörünü anlattığı son yapımı Once Upon a Time in Hollywood, Bir Zamanlar Hollywood’da en iyi komedi ya da müzikal ödülünün sahibi oldu.

Martin Scorsese’nin mafya destanı The Irishman, İrlandalı ve Noah Baumbach’ın boşanma öyküsü A Marriage Story, Bir Evlilik Hikayesi’nin yapımcısı Netflix ise sadece tek ödül alabildi. Bir Evlilik Öyküsü’nde boşanma avukatını oynayan Laura Dern, en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde ödülün sahibi oldu. Oysa bu kategoride ödülü kucaklama şansı en yüksek oyuncu olarak Hustlers’daki dansçı rolüyle Jennifer Lopez görülüyordu.

Cuma günü Amerika çapındaki sinema salonlarında vizyona girecek olan 1917, Sam Mendes’e en iyi yönetmen ödülünü de kazandırdı. İki İngiliz askerin Birinci Dünya Savaşı’nda verdiği mücadeleyi konu alan film, iki saat boyunca ‘plan sekans’ yöntemiyle, yani kesintisiz tek planda çekilmiş.

1969 yılı Şubat ayında Los Angeles’ta geçen bir hafta sonunu konu alan Bir Zamanlar Hollywood’da, Quentin Tarantino’ya en iyi senaryo, Leonardo di Caprio’nun canlandırdığı başkarakterin sadık dublörünü oynayan Brad Pitt’e ise en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini kazandırdı.

Joker’da filme adını veren ürkünç Joker karakterini canlandıran Joaquin Phoenix en iyi erkek, Judy’de ünlü aktris Judy Garland’ı oynayan ise en iyi kadın oyuncu ödüllerine layık görüldü.

En iyi komedi ya da müzikal film oyuncuları ödülüyse Rocketman’de Elton John’u canlandıran Taron Egerton ve The Farewell, Veda’da başrol oynayan Awkwafina’ya gitti. Her iki oyuncu da kariyerlerinin ilk Altın Küre ödülünü aldı.