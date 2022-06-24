Altın madeninde siyanür boruları patladı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninin siyanür borusu patladı. Tonlarca siyanürün Fırat Nehri’ne aktığı ileri sürüldü. İliç Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Boruların patlamasından sonra bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri bölgeden numune alarak tutanak tuttu.

Orhan BOZKURT

Amerika ve Kanadalı Anagold Madencilik ile Çalık Holding’in ortağı olduğu Erzincan İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeninde kullanılan siyanür borularının patladığı ortaya çıktı.

İliç Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Boru patlamasının ardından bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ve Trabzon’dan gelen uzman ekipler tutanak tutarak bölgeden numune aldı. Ancak henüz alınan numunelerin analiz sonuçlarına ilişkin açıklama yapılmadı.

“PATLAYAN BORU VE KONU SORUŞTURURLUYOR.. BİLGİ VEREMEM”

Kanada ve Çalık Holding ortaklığındaki Anagold Madencilik Türkiye Sorumlu Müdürü Burhanettin Şahin ise siyanür borularının patladığı yönündeki haberleri yalanladı.

Şahin, “Çıkan haberler tamamen asparagas bu konuda en kanuni haklarımızı kullanacağız. Tamamen yalan ve yanlış bilgi. Patlayan boru ve konu soruşturuluyor bilgi veremem” dedi.

Şu an bu konuyla ilgili çevre bakanlığının çalışma yürüttüğünü de ifade eden Şahin, “Bu haberlerin yüzde 99’u doğru değil. Cumhuriyet Savcılığı ile Çevre Bakanlığının yürüttüğü soruşturma var onun sonucunu bekleyelim” dedi.

“TONLARCA SİYANÜR PATLAYAN BORUDAN BARAJA AKIYOR”

Yıllardır söz konusu madenin kapatılması için mücadele veren ve madenin olduğu köyde yaşayan Sedat Cezayirlioğlu ise tonlarca siyanürün patlayan borudan araziye oradan ise bir dereye ve dereden de Fırat Nehri aracılığı ile İliç Barajı’na aktığını iddia etti. Cezayirlioğlu SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

“Burada yüzlerce litre siyanürden bahsediyorum. Suç duyurusunda bulundum. Savcılık el koydu, savcılık yetkilileri ve jandarma ekipleri dün madende inceleme yaptılar. Beklenen felaket Türkiye’nin Çernobil’inde yaşandı. Şu anda Fırat Nehri siyanür akıyor. Bu nehir, Keban barajını, Atatürk barajını, Karakaya barajını besliyor. Bu maden acilen kapatılmalı.”

TUTANAKTA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Öte yandan Çevre Bakanlığı ekiplerinin bölgede yaptıkları inceleme sonucu kaleme alınan tutanakta yaşanan çevre felaketi gözler önüne serildi. Ekipler, imzaladıkları tutanakta “Yaklaşık 20 metreküp siyanürlü solüsyonun eğime bağlı olarak lift27, lift26, lift25 İliç sahası doğu erişim yoluna aktığı” tespiti yer aldı.

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