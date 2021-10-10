Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Nihal Yalçın, "İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyelim, İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dedi. Nihal Yalçın, konuşması bitmeden kendisine ödül veren Tamer Karadağlı'ya da "Artık sus' mu diyorsunuz?" şeklinde tepki gösterdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #tamerkaradağlı #nihalyalçın #altınportakal #haber #siyaset #politika #kültür #sanat #istanbulsözleşmesi #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Altın Portakal’a damga vuran hareket! Nihal Yalçın’dan Tamer Karadağlı’ya tepki!