Altın Pusula, Turkcell'i gösterdi

İSTANBUL (AA) – 19. Altın Pusula Ödülleri Yarışması’nda Turkcell, "turksporu.com.tr", "İşte Destek ile İhtiyaçlar Tek Tıkla Çözülür" ve "Turkcell Platinum Bosphorus Cup" projeleriyle 3 ödüle layık görüldü

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, teknolojiyi kullanarak insan hayatına dokunan projeler geliştirmeye devam eden Turkcell, TÜHİD tarafından bu yıl online olarak düzenlenen 19. Altın Pusula Ödülleri Yarışması’nda 3 ödülün sahibi oldu.

35 kategoride 219 projenin yarıştığı gecede Turkcell, "turksporu.com.tr" projesiyle Kurumsal Web Sitesi, "İşte Destek ile İhtiyaçlar Tek Tıkla Çözülür" projesi ile Dijital İletişim, "Turkcell Platinum Bosphorus Cup" ile de "Sponsorluk İletişimi" kategorilerinde ödül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Turkcell olarak 27 yıldır iletişimin gücüne inanarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci telekom sektörünün yaşamımızdaki hayati rolünü bir kez daha gösterdi. Biz de güçlü altyapımız sayesinde insanlarımızın hayatlarına dijital olarak dokunduk ve onların işlerini, eğitimlerini, alışverişlerini dijital ortamlarda sürdürmelerine destek olduk." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte salgının ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirdikleri iletişim çalışmalarında da samimiyetlerini hissettirmeye özen gösterdiklerini belirten Özbayraktar, "Eğitimden sanata, müzikten spora kadar birçok farklı alanda hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizle de insanların hayatına dokunmayı ve ülkemiz için en iyisini yapmayı sürdürdük. Hayata geçirdiğimiz projelerimizin halkla ilişkiler sektörünün çatı kurumlarından biri olan TÜHİD tarafından ödüllendirilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bizi bu ödüle layık gören başta TÜHİD olmak üzere tüm jüri üyelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz."

– Türk sporunun dijital referans noktası turksporu.com.tr

Yıllardır birbirinden farklı branşlarda Türk sporunu destekleyen Turkcell, Türkiye’de spor konusunda rehber olacak turksporu.com.tr isimli bir web sitesi geliştirdi. Türk sporunun dijital referans noktası konumunda olan turksporu.com.tr’de ülke genelinde yer alan her daldan ve yaştan sporcuya ait en güncel haberler, en son spor etkinliklerinden unutulmayacak rekorlara kadar dopdolu içerikler yer alıyor.

Türkiye’de şirketlerin dijitalleşmesini kendine misyon edinen Turkcell, bu kapsamda sunduğu ürün ve servislere 2018 yılında eklediği ‘İşte Turkcell İşte Destek’ ile yeni bir soluk kazandırdı. ‘İşte Destek İşte Turkcell’, şirketlere sunduğu dijital çözümlerle, kendi işini yapan girişimcilere işlerini kesintisiz ve mobil olarak yapmaları için sürekli dijital destek veriyor. Kendi işini yapanların iş süreçlerini dijitalleştirecek kampanyada, kotasız ve limitsiz fiber hızında internetin yanı sıra mali kayıtlarını kolayca tutabilecekleri e-muhasebe avantajı sunuluyor. Bu destekten küçük işletmeler, esnaflar, girişimciler, avukatlar, doktorlar, profesyoneller ve yeni iş kuranlar olmak üzere kendi işini yapanlar yararlanabiliyor.

– Yelken tutkunlarının adresi: Turkcell Platinum Bosphorus Cup

Türkiye’nin uluslararası arenadaki en önemli ve uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup, 6 yıldır Turkcell sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Dünyanın dört bir yanından yelken tutkunlarını İstanbul’da buluşturan turnuvaya destek veren Turkcell, aynı zamanda İstanbul’un eşsiz manzarasını tüm dünyaya tanıtıyor.