Altın sert yükseldi! 8 Ocak güncel gram altın fiyatı…

Tüm dünyanın olduğu gibi yatırımcıların da yakında takip ettiği İran-ABD geriliminde yeni bir gelişme yaşandı. İran, Irak’ta bulunan iki ABD üssüne füze saldırısı düzenledi.

ABD’nin İran’lı komutan Kasım Süleymani’ye düzenlediği suikast sonrası artışa geçen altın fiyatları, yaşanan bu gelişmeyle birlikte sert yükseldi. Ons altın 1.594 dolar seviyesine çıkarken, gram altında 306 TL’yi gördü.

Türkiye’de altın denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Mehmet Ali Yıldırımtürk, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamalarda altın piyasasında yön belirleyici gelişmenin İran’ın ABD’ye vereceği cevap olduğunu söylemişti.

15 OCAK KRİTİK TARİH

Altın fiyatlarında kritik tarih ise 15 Ocak olarak gösteriliyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları ile ilgili 15 Ocak’ta tarafların bir anlaşma imzalaması bekleniyor. ABD-İran geriliminin gölgesinde kalan bu gelişme sonrası altın fiyatlarının ne yönde hareket edeceği merak konusu.

Bazı uzmanlar altında bir dengelenme yaşanacağını belirtirken bazı uzmanlar ise İran saldırısı ile bu dengelenmenin ortadan kalktığı görüşünde.