Altın tableti jandarmaya satarken yakalandılar

Muğla’nın Milas ilçesinde, Helenistik döneme ait altın tableti jandarmaya satmaya çalışan üç kişi yakalandı.
Muğla’nın Milas ilçesine il dışından altın tableti satmak için getirildiği ihbarını değerlendiren Muğla İl Jandarma Komutanlığı’ ekipleri satıcılarla alıcı kılığında pazarlığa geçti.
Helenistik döneme ait tarihi eseri alıcı kılığındaki jandarma ekiplerine satmaya çalışan A.S., İ.C. ve Ş.S. isimli şahıslar tarihi eser ile birlikte yakalandı.
Şahısların otomobilinde yapılan aramada ayrıca 560 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayda ilgili soruşturmanın sürdüğü ele geçirilen 6,5×7 santimetre büyüklüğündeki altın tabletin korumaya alındığı beirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.