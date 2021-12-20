Altında yeni trend: 0,10 gr altın

Altın fiyatlarındaki aşırı yükselişin ardından önce çeyrek, sonra gram altına yönelen vatandaş, altının gramının da 1000 lirayı aşmasının ardından 0,10 gram almaya başladı. Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, bu altının ilk bakışta bir gramdan ayırt edilemediğini ancak bozdurmaya gelecek yeni evli çiftlerin bu duruma bozulacağını söyledi.

Gram altının 1000 TL’yi aşmasının ardından vatandaşlar takı için 0,10 gram altını tercih etmeye başladı.

Dünya piyasalarında altında bir yükseliş olmazken, Türkiye’de artan döviz kuruyla birlikte altının fiyatı da aşırı yükseldi.

Düğünlerde önce çeyrek altın takmaktan vazgeçen vatandaşlar sırasıyla ‘gram altın’, ‘yarım gram altın’ ve son olarak fiyatı 250 TL’yi geçen ‘çeyrek gram altın’ı da almayı bıraktı.

Vatandaşlar artık 100 TL’den satılan ve gramın 10’da 1’ine denk gelen 0,10 gram altın alımına yöneldi.

İLK BAKIŞTA AYIRT EDİLEMİYOR

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, “1035 TL’ye gram altın satılınca vitrinleri süsleyen bileziklerin gramı da 1000 TL oldu. Çeyrek altının fiyatı 1716 TL’ye geçmiş oldu. Vatandaşın düğünlerde takmayı tercih ettiği gram altınlar maalesef 1000 TL sınırına dayandı” dedi.

Yeni basılan 0,10 gramların artık gram altın yerine tercih edildiğini belirten Özman, “Bu altınlar aynı posta pulları gibi incecik jelatin gibi bir görünüme sahip. Altın fiyatları 1000 TL’nin üstüne çıkınca yeni buluş olarak 1 gramın 10’da 1’ine denk gelen ‘0,10 gram altın’ piyasaya çıktı. İlk bakışta 1 gram ile 0,10 gram birbirinden ayırt edilemiyor” dedi.

“Paket boyutları aynı fakat içindeki ağırlıkları farklılık gösteriyor bu da çıplak göz ile pek fark edilemiyor” diyen Özman, “0,10 gram 110 TL’den satılıyor. Çok yakın olmayan birisinin düğününü gidildiğinde 100 TL takmaktansa yeni çıkan gram altının 10’da 1’i olan 0,10 gram alan vatandaşların da sayısı bir hayli arttı” diye konuştu.

‘BU GİDİŞLE 20’DE 1’İ DE ÇIKAR’

Altın bozdurmaya gelen çiftlerin 1 gram sandıkları 0,10 gram altınların fiyatını öğrendiklerinde duruma biraz bozulabileceğini dile getiren Özman, şunları söyledi:

“Gramın 10’da 1’i çıktığına göre fiyatlar böyle giderse 20’de 1’i de çıkabilir. Yani yeni 0,10 gram altınla birlikte satılan en küçük altının fiyatı 110 TL oldu. Büyük gramajlı altınlar da alıcıdan talep görüyor. Altın fiyatları arttıkça elinde parası olan vatandaşlar 50 gramlık 100 gramlık gram altınları alıyor.

‘YENİ EVLİ ÇİFTLER BU DURUMA BOZULACAK’

Faiz indirimi sonrası TL’den kaçan birçok insan ya döviz ya da altın alarak parasını daha değerli kılmaya çalışıyor.

Düğünde takılan altınları bozdurmaya gelen yeni evli çiftler 1 gram takıldığını zannederek bize geliyorlar. Kuyumcuya geldiklerinde ise gerçekle karşılaşacaklar ve 1 gram sandıkları altının 0,10 gram olduğunu gören gelin ve damatlarımız biraz üzüntü yaşayacaklar. Yeni evlenecek çiftlerimiz altın bozdurmaya geldiklerinde bu duruma hazırlıklı olsunlar.” (İHA)



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