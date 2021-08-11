Altındağ’da tehlikeli gerginlik! Valilikten açıklama geldi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, 18 yaşındaki Emirhan Yalçın’ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, mahallede gerginlik çıktı. Olayların büyümesi üzerine mahalleye çevik kuvvet polislerin sevk edilirken konuyla ilgili valilikten açıklama geldi.

Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde bulunan bir parkta dün gece iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen gerilimde bıçakla yaralanan Emirhan Yalçın (18) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi sonrası mahallede hareketlik devam etti. Bazı vatandaşların Suriyelilere ait olduğu ileri sürülen dükkanları ve araçları tahrip ettiği iddia edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yaşanan gerginliğin ardından olay yerine emniyet güçleri sevk edildi. Konuyla ilgili Ankara Valiliği’nden de açıklama geldi.

Olayların son bulduğu belirtilen açıklamada, “Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur” denildi.

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