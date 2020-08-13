Altından kaçan yatırımcı dolara yönelebilir

Recep GENEL / SÖZCÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in corona virüsü aşısının hazır olduğunu açıklamasının da altın fiyatlarının düşmesinde etkili olduğu dile getirildi. Ancak Rusya’nın aşı açıklamalarından duyulan kuşku, şimdilik altında hızlı bir satış başlamasının önüne geçti.

GRAM ALTIN 455 LİRA

Geçen hafta 2.070 dolar seviyelerini test eden altının ons fiyatı dün 1.881 dolara kadar geriledikten sonra, tepki alımları ile kısmen toparlandı. Altının ons fiyatı dün spot piyasalarda 1.944 dolar seviyelerinde dengelendi. Uzmanlar, altının ons fiyatının 1.920 doların üstünde tutunduğu sürece yükseliş çizgisinin korunabileceğini belirtti. Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan satış yurtiçi piyasalara da yön verdi. Kapalıçarşı’da 24 ayar gram altın 455.02 liradan, çeyrek altın 762 liradan alıcı buldu.

Analistler, altında başlayan satış dalgasının küresel piyasalarda olduğu gibi, yurtiçi piyasalarda da döviz talebini artıracağına işaret etti. Nitekim, altında kâr satışlarının başlamasıyla 10 yıllık ABD tahvilleri yeniden yükselişe geçmeye başladı.

Türkiye’de mevduat faizlerinin getirisinin yüzde 11.7 olan enflasyonun altında olması altın talebinin yerini döviz talebine bırakmasında etkili olacağı ifade edildi. Ekonomistler, altın fiyatlamalarını etkileyen temel unsurun salgında ikinci dalga endişeleri olduğuna işaret ederek, corona virüsüne ilişkin haber akışının altın yatırımcısının kararlarını doğrudan etkilediğini vurguladı.

20 AĞUSTOS BEKLENECEK

Merkez Bankası’nın (MB) devreye aldığı örtülü faiz artışına rağmen döviz kurlarında beklenen geri çekilme yaşanmadı. MB dün de repo ihalesi açmayıp para piyasalarında sıkılaştırma adımlarına devam etti. Dolar gün içinde 7.3290 lirayı, Euro ise 8.6314 lirayı gördü. 20 Ağustos’ta toplanacak Para Politikası Kurulu’nun atacağı adımlar görülünceye kadar piyasaların Merkez Bankası ile bilek güreşine devam edebileceği belirtiliyor. Dolar günü 7.3080 liradan, Euro ise 8.6050 liradan tamamladı.