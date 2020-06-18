İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 379 bin 500 lira, en yüksek 383 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 379 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 909 milyon 47 bin 833,26 lira, işlem miktarı ise 2.427,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 918 milyon 841 bin 499,08 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: