​​​​​​​İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 458 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 458 bin, en yüksek ise 473 bin 370 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,70 düşüşle 458 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 369 milyon 562 bin 517,35 lira, işlem miktarı ise 7.374 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 385 milyon 378 bin 117,37 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demaş Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 470.700,00 1.865,00 En Düşük 458.000,00 1.793,00 En Yüksek 473.370,00 1.833,35 Kapanış 458.000,00 1.812,00 Ağırlıklı Ortalama 463.605,58 1.815,25 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.369.562.517,35 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 7.373,76 Toplam İşlem Adedi 159