İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 522 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 519 bin 200 lirayı, en yüksek ise 524 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artarak 522 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 545 milyon 934 bin 337,49 lira, işlem miktarı ise 1.046,77 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 601 milyon 109 bin 801,40 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: