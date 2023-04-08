Altınla yarışan Kuzugöbeği Mantarı köylünün umudu oldu

Mantargiller ailesinin besin değeri ve lezzeti ile en önemli üyesi olan kuzugöbeği mantarı Muğlalı köylülerin de geçim kaynağı oldu.

Fiyatı altınla yarışan kansızlıktan anemi hastalıklarına, prostat kanserine, karaciğer ve kalp rahatsızlıklarına, katarakt, glokom gibi sağlık sorunlarına çok iyi gelen B2 vitamini eksikliği tedavisinde kullanılan kuzugöbeği mantarının fiyatı semt pazarlarında kilosu 500-600 liradan satılıyor. Köylülerin umudu olan mantarın rakamları marketlerde bin 300 liraya kadar çıkıyor.

Vatandaşlar tarafından doğadan güçlükle toplanan kuzugöbeği mantarı geçen yıla göre yüzde 100 zamlanarak büyüklüğüne göre semt pazarlarında 500-600 lira arasında alıcı buluyor. Marketlerde ise bu rakam 800 liradan başlıyor. Kurutulmuşun kilo fiyatı ise en ucuz 3 bin 300 lira. Yurt dışı fiyatı 200-220 Euro(4 bin -4 bin 400 TL) arasında değişiyor.

YENİ KAZANÇ KAPISI OLDU

Önceki yıllarda kavurmasından yoğurtlu, kaymaklı her türlü yemek için toplanarak satın alınan mantar geçen yıldan bu yana parasal değeri çok yükselince dar gelirlinin yeni kazanç kapısı oldu.

Özellikle Muğla ve çevresinde Mart, Nisan ve Mayıs aylarında fazla yağışların ardından orman açıklıkları, yol ve akarsu kenarları, bitki örtüsü, yanmış araziler ve fındık, kayın, akçaağaç ve karaağaçların altında bulunur. Ülkemizde en çok Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyılarında yetişen Kuzugöbeği Mantarı zengin toprakları sever.

Piyasa rakamlarına baktığımız zaman marka ve cinslerine göre rakamlar değişiyor. Tanınmış internet sitelerinde 40 gram kurutulmuş kuzugöbeği mantarı 559 TL. 500 gramı 3 bin 300 TL. 250 gramı bin 850 TL.

“YARIM KİLO SATSAM KAR”

Kuzugöbeği mantarını genelde köylerde yaşayan vatandaşların kendisi toplayıp satmaya çalışıyor. Semt pazarında kendi yetiştirdiği sebze ve zeytinleri satan 68 yaşındaki Fadime Erdoğan, “Yeşilliğin demeti 10-25 lira arasında. Kaç tane satıp da para kazanacağım. Domates 15 lira maliyeti yüksek kar getirmiyor. Evde yaptığımız ürünlerden ancak para kazanıyoruz. Şimdi de dağ tepe gezip kuzugöbeği mantarı topluyoruz. Toplanması zahmetli ama hiç değilse satarsak para kazanıyoruz” dedi.