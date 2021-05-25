Altınordu ile Altay, Süper Lig için yarın İstanbul'da karşılaşacak

İZMİR (AA) – TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı play-off finalinde iki İzmir temsilcisi Altınordu ile Altay, yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Final karşılaşması beIN Sports ve TRT Spor'dan yayınlanacak.

Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan Süper Lig vizesi aldığı ligde, üst lige yükselecek üçüncü ve son ekip İzmir takımlarından biri olacak.

Sezonu beşinci sırada bitiren Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u 3-2 ve 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ligi 6. tamamlayan Altınordu ise ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Yılport Samsunspor'la rövanşta 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

Bu sezon iki takım arasındaki iki müsabakayı Altınordu 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

Final müsabakasını protokol tribünündeki her iki takımdan yirmişer kişinin yanı sıra 250'şer izleyici de takip edebilecek.