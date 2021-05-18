Altınordu-Samsunspor maçının ardından

İZMİR (AA) – TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "1-0’ın avantajı çok önemli, bunu en iyi şekilde kullanma hedefindeyiz." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, rakibin yaptığı ön alan baskısıyla oyun kurmakta zorlandıklarını, bu nedenle oyunun hakimiyetinin rakiplerinde olduğunu söyledi.

Daha sonra dengeyi kurduklarını bildiren Eroğlu, şöyle konuştu:

"Rakibimiz artık belli bir dakikadan sonra belki havanın sıcaklığı belki de sezon sonunun getirdiği bir yorgunluk da olabilir, biraz oyundan düşmeye başladı. O dakikalarda bizim hücum etkinliğimiz arttı. Ceza sahası girişlerinde 1-2 pozisyonumuz vardı değerlendiremedik. Son kilit pası atamayınca da ilk yarıda gol bulamadık. İkinci yarıda tempo ve coşkumuzu artırarak da rakibin pas oyununu bozmayı başardık. Özellikle gole kadar olan bölümde etkiliydik. Topa sahip olduğumuz bölümler rakip için de sıkıntıydı."

Eroğlu, golü bulduktan sonra da gol yememe adına başarılı bir takım savunması yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"10 kişi kalsak da rakibin penaltı dışında net pozisyonu yoktu. Gol yemeden tamamlamak bizim için mutluluk verici. Penaltıdan sonra da gol olmaması motivasyonumuzu artırdı. 1-0 ilk aşamayı kazandık. Şimdi 3 gün sonra Samsun’a gideceğiz. Çok iyi dinlenip, en iyi şekilde hazırlanıp orada da ikinci yarıyı oynamak zorundayız. Oyuncularıma güveniyorum. Gerçekten iyi bir sezon geçirdik, iyi noktalayacağımızı düşünüyorum. 1-0’ın avantajı çok önemli, bunu en iyi şekilde kullanma hedefindeyiz."

– Ertuğrul Sağlam: "Bizim takım kalitesi, inancı bu skorun üstesinden gelebilecek seviyede."

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da duran toptan kalelerinde golü gördükten sonra risk almaya başladıklarını daha sonra oyuncu değişiklikleriyle oyunu biraz daha rakip alana yıktıklarını söyledi.

Üretmeye çalıştıklarını ama çok başarılı olamadıklarını ifade eden Sağlam, "Daha fazlasını bekliyordum. Rakip 10 kişi kalmadan önce oyun formatında çeşitli değişikliklere gittik. Oyunu kenarlara alıp kenarlardan ceza sahası içinde buluşturmaya çalıştık. Rakip merkezi çok kalabalık bir şekilde savunuyordu. Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla kaleye gelmeye başladık. Pozisyon da bulduk. Sonrasında bu baskılar rakibe hata yaptırdı ve penaltıyı bulduk. Atabilseydik çok iyi olacaktı, iyi bir skorla buradan ayrılacaktık." diye konuştu.

Sağlam, futbolda böyle şeylerin olabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim takımın kalitesi, inancı bu skorun üstesinden gelebilecek seviyede. Ben futbolcu kardeşlerimize sonuna kadar inanıyorum ve güveniyorum ki cumartesi günü çıkacaklar ve bu skorun üstesinden gelecekler. Samsunspor’u önce finale, sonra da Süper Lig’e çıkaracaklar. Bu inancım hala çok taze bir şekilde duruyor. İzleyici açısında çok keyifli bir karşılaşma olmadı. Rakibimizi bu maç için tebrik ediyorum. Hakemi de tebrik ediyorum güzel bir maç yönetti. Önümüzde çok fazla bir zaman yok. Cumartesiye kadar hem dinlenip hem de bize finali getirecek hazırlıkları yapıp inşallah Samsunspor taraftarlarını sevindireceğiz."