Altınözü Belediye Başkanlığı Kafe ve restoran kiraya veriyor

Altınözü Belediye tarafından açık teklif usulü ile kafe ve restoran 10 yıllığına kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tasarrufu Belediyemize ait olup, Yenişehir Mahallesi, Mehmet Dönmez Caddesi Millet Bahçesi içerisindeki parkta bulunan Vagon Kafe ve Restoran (200 m² açık alanı) 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca ‘Açık Teklif Usulü’ artırma ile ihale edilecektir.

İhale 07.09.2021 Salı günü saat 10:00’da Altınözü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu adresinde yapılacaktır.

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