Altınpınar Limni Gölü turizmde adından daha çok söz ettirecek

GÜMÜŞHANE (AA) – MUHAMMET ÇELİK – Gümüşhane'nin önemli turizm destinasyonlarına sahip ilçesi Torul'da bulunan Altınpınar Limni Gölü, el değmemiş doğasıyla görsel şölen sunuyor.

Gümüşhane kent merkezine 37, Torul ilçesine ise 15 kilometre uzaklıktaki Altınpınar köyü sınırlarındaki göl, yaylaların bulunduğu alanda, denizden 1880 metre yükseklikte yer alıyor.

Yerleşim merkezlerinin yakın çevresinde veya rekreasyonel kaynak değerlerine ve ziyaretçi potansiyeline sahip, sadece günübirlik kullanım imkanı sağlayan sahalara verilen "B tipi mesire yeri" statüsüne sahip olan Altınpınar Limni Gölü, çevresindeki sarıçam ormanları, zengin flora ve faunası, el değmemiş doğasıyla ilgi çekiyor.

Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, AA muhabirine, Altınpınar Limni Gölü'nün doğal sularla beslenmiş, eşsiz doğadaki tabii bir göl olduğunu söyledi.

İlçenin turizm potansiyeli açısından göllerin önemine dikkati çeken Karakaş, Zigana Dağı'nın eteklerindeki Limni Gölü'nün turizme hizmet ettiğini, buna paralel olarak Altınpınar köyünde bulunan ve aynı adı taşıyan Altınpınar Limni Gölü'nün de turizme kazandırılması için çalışma yürüttüklerini anlattı.

Karakaş, iki gölün de birbirinden güzel manzara ve doğal güzelliklere sahip olduğuna işaret ederek, "Torul artık turizm ilçesi. Dünyaca ünlü damlataşı Karaca Mağarası, Zigana Limni Gölü, Artabel Tabiat Parkı gibi destinasyonlarımız var. Bu destinasyonlarımıza yenisini kazandırmak adına Altınpınar Limni Gölü'nde geçtiğimiz yıl altyapı çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Bu yıl da yavaş yavaş üstyapıyı tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

İlçedeki iki Limni gölünü de turizme kazandırarak potansiyeli artıracaklarının altını çizen Karakaş, ilçeye gelen turistlerin sabah kahvaltısını bir gölde, akşam yemeğini ise diğerinde yemelerini arzuladıklarını dile getirdi.

– "Alanda hem yaylayı hem de gölü gören teraslar olacak"

Karakaş, Doğu Karadeniz'in turizm potansiyelinden ciddi manada istifade etmek istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Altınpınar Limni Gölü ormanın içerisinde bulunuyor. Muhteşem bir ormanı ve muhteşem bir yaylası var. Geçtiğimiz yıl alanda ciddi bir yol çalışması yaptık. Sezonun başlamasıyla buradaki çalışmaları sürdürüyoruz. Altınpınar Limni Gölü, Doğu Karadeniz'de hem göl manzarası hem de sırtındaki yaylasıyla bir tarafta Sarıç Dağı, diğer tarafta orman manzarasıyla eşsiz bir destinasyon olacak."

Gümüşhane Valiliği koordinasyonunda yaklaşık 5 milyon liralık bir proje hazırlığı içerisinde olduklarına dikkati çeken Karakaş, alanda hem yaylayı hem de gölü gören teraslar olacağını kaydetti.

Karakaş, alanın tabiat parkı ilan edilmesiyle ilgili girişimleri olduğunu belirterek, yapacakları çalışmalarla Altınpınar Limni Gölü'nün bulunduğu bölgenin daha da güzelleşeceğine inandığını sözlerine ekledi.