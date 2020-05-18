Altınyıldız Classics mağazalarını açmaya başladı

İSTANBUL (AA) – Altınyıldız Classics, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 19 Mart'ta kapattığı mağazalarını, yüksek hijyen kurallarıyla açmaya başladı.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, normalleşme süreci kapsamında mağazalarını kontrollü ve kademeli olarak açmaya başlayan marka, oluşturduğu plan çerçevesinde önlemlerini alarak standart hijyen önlemlerine yeni teknolojileri de dahil etti.

Alınan hijyen önlemleri kapsamında giriş ve çıkışlarda dezenfektan kullanımı, düzenli ve sık aralıklarla mağaza dezenfeksiyonu, girişlerde eldiven dağıtımı, sosyal mesafeli satış, denenen ürünlerde yüksek sıcaklıkta buharlı ütüleme, ürün hijyen alanlarında 24 saat ürün sterilizasyonu, kabin dezenfeksiyonu ve güvenli ödeme seçenekleri bulunuyor.



Normalleşme kapsamında açılan Altınyıldız Classics mağazaları arasında İstanbul Viaport AVM, İstanbul Eminönü Legacy Ottoman Hotel, İstanbul Laleli Toptan, İstanbul Viaport Marina, Ankara Gimart Outlet, Ankara Gölbaşı Park AVM, İzmir Çiğli AOSB, Balıkesir Edremit Novada AVM, Muğla Fethiye Cadde, Şanlıurfa Novada Park, Tekirdağ Çerkezköy OSB yer alıyor.