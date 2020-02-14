Altıok’tan Erdoğan’a sanatta sansür yanıtı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye kültür, sanat ve edebiyat alanında da vesayet zincirlerini kırmıştır” açıklamalarına, Madımak Katliamı’nda öldürülen Şair Metin Altıok’un kızı, CHP eski milletvekili Zeynep Altıok’tan yanıt geldi.

Altıok, sanatçılara yapılan sansürleri bir bir sıraladı. Sanat dünyasında sadece 2019’un sonbaharında bile türlü yasaklama, gözaltılar, soruşturmalar ve işten çıkarmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Altıok, 2019 yılının Eylül ayında ‘Susamam’ isimli rap şarkısına soruşturma açıldığını; Ferhat Tunç hakkında bir yakalama kararı daha çıkarıldığını ve Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’ni KHK ile yönetme girişiminde bulunulduğunu hatırlattı. Altıok, “İçi Boşaltılan Cumhuriyet ve Laiklik” kitabından kültür ve sanat alanına yönelik sansür ve yasakları çarpıcı başlıkları sıraladı. Altıok, Sivas Katliamı’nda öldürülen sanatçıların katilinin ‘kişiye özel’ bir afla serbest bırakıldığını da hatırlattı.

SUSAMAM’A SORUŞTURMA

Altıok, raporunda şu ifadelere yer verdi:

*2019 yılının Eylül ayında ‘Susamam’ isimli rap şarkısına soruşturma açılması, iki ayrı davasının duruşmaları görülen sanatçı Ferhat Tunç hakkında bir yakalama kararı daha çıkarılması, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’ni KHK ile yönetme girişiminde bulunulması, Hozan Cane ismiyle tanınan şarkıcı Saide İnaç’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla hapis cezası verilmesi, Batıkent Kültür Festivali’nde valilik kararıyla konser etkinliğinin iptal edilmesi, tiyatro eğitmeni ve yazar Hilal Nesin hakkında yakalama kararı çıkartılması, Grup Yorum konserinin kaymakamlık makamınca yasaklanması, Sertab Erener’in Sinevizyon gösterisinde kullanacağı filminin sansürlenmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 14 ünlü arkeologu işten çıkarması, 18 yıl önce basılan Andrew Collins’in kitabının yasaklanması, ‘Zargotin Zêrgotin e’ adlı tiyatro oyununun sergilenmesinin Adana’da yasaklanması, Kürt sanatçı Mem Ararat’ın Van’da vereceği konserin valilik tarafından yasaklanması, Batman’da polisin, “O Ses Türkiye” yarışması şampiyonu Dodan’ın bir kafede katıldığı gecede mekanı basarak “Kürtçe şarkı söylemenin yasak olduğunu” söyleyerek müzik yapmasının engellenmesi, hakkında ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla yönetmen Kazım Öz hakkında 15 yıla kadar hapsinin istenmesi gibi örnekler bu topraklarda yaşandı.

2360 KİTABA EL KONDU

Son 15 yılda 2360 kitaba el konulduğunu hatırlatan Altıok, “Bu süre içinde Levent Üzümcü, Genco Erkal, Rutkay Aziz, Taner Barlas, Barış Atay gibi oyuncuların oyunları yasaklandı, Zuhal Olcay’a hapis cezası verildi. Fazıl Say’a ait eserler sansüre uğradı. Nazlı Masatçı Gogol’ün bir dünya klasiği olan Palto oyunundaki rolünü de gerekçe gösteren iddianameyle 1 yılı aşkın hapis yattı. Grup Yorum mahkeme kararı ile susturuldu. 175 olayda hükümet tarafından kültür ve sanata yönelik yasaklama, sansür ve baskı uygulandı. Son olarak Leman Dergisi’nin karikatürüne erişim yasağı getirildi” dedi.